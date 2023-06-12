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Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова

Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой рассказал о процессе протезирования олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Sport24.

Терновой заявил, что Костомаров будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто, так как это является индивидуальным процессом. Он подчеркнул, что Костомарову придется модифицировать протезы под свой стиль жизни.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца. До этого стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомарова не могут вывести из депрессии в связи с ампутацией конечностей

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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