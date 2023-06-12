Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова

Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой рассказал о процессе протезирования олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Sport24.

Терновой заявил, что Костомаров будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто, так как это является индивидуальным процессом. Он подчеркнул, что Костомарову придется модифицировать протезы под свой стиль жизни.

5 июня сообщалось, что Костомаров останется в больнице до конца лета. Отмечалось, что операции должны провести через один-два месяца. До этого стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.