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Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт, считает Мария Бутырская

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила перспективы участия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в официальных стартах в грядущем сезоне.

Бутырская спрогнозировала, вернется ли Анна Щербакова в спорт
© Матч ТВ

— Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей. Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты — молодец! Можешь теперь заниматься другими делами». У неё вообще очень светлая головка. Уверена, что у неё будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя, — сказала Бутырская Metaratings.ru.

Щербакова — обладательница золотой медали Игр 2022 в личном турнире фигуристок.

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