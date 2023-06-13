Бутырская спрогнозировала, вернется ли Анна Щербакова в спорт

— Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей. Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты — молодец! Можешь теперь заниматься другими делами». У неё вообще очень светлая головка. Уверена, что у неё будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя, — сказала Бутырская Metaratings.ru.