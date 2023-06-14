Агент сравнил фигуриста Малинина со спортсменами уровня Джордана и Федерера

Агент Закарян заявил, что фигурист Малинин может стать спортсменом уровня Джордана и Федерера
Спортивный агент Ари Закарян высказался о популярности американского фигуриста Ильи Малинина в России.
«Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Майкл Фелпс, Усэйн Болт или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», — приводит слова агента Sport24.
18-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре он впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября. Фигурист является вице-чемпионом мира в одиночном катании.