Агент сравнил фигуриста Малинина со спортсменами уровня Джордана и Федерера

«Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Майкл Фелпс, Усэйн Болт или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», — приводит слова агента Sport24.