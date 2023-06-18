Фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах. Наши тренеры — Ольга Ганичева и Алексей Летов», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».