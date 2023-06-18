$83.65-0.3191.63+0.67

Гончаренко — о переходе Ефимовой: в этом нет никакого криминала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала третью смену спортивного гражданства экс-российской фигуристкой Алисой Ефимовой, которая сегодня, 18 июня, сообщила о переходе в сборную США.

Гончаренко о переходе Ефимовой: в этом нет никакого криминала
© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Эти перемещения зависит от того, что она меняет партнера. В этом нет никакого криминала. Парное катание — вид спорта, где выступают два человека, ради этого совершаются эти перемещения и телодвижения. Очень сложно подобрать партнёра, с которым добьешься успеха. Спортсмен хочет соревноваться и выступать, не вижу в этом ничего страшного. Это непросто и тяжело, но все эти перелёты и перемещения ради спорта и результата. Если партнёр есть там, то она туда и едет.

В России, конечно, можно найти себе партнёра. Страна большая, школ много. Гораздо больше, чем в Германии или Финляндии. Но это всё индивидуально, много фигуристов, а тот, который нужен, нашёлся в США. Это очень сложно для неё самой, но есть желание продолжать, посмотрим, чем это закончится», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители