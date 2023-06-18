Гончаренко — о переходе Ефимовой: в этом нет никакого криминала

«Эти перемещения зависит от того, что она меняет партнера. В этом нет никакого криминала. Парное катание — вид спорта, где выступают два человека, ради этого совершаются эти перемещения и телодвижения. Очень сложно подобрать партнёра, с которым добьешься успеха. Спортсмен хочет соревноваться и выступать, не вижу в этом ничего страшного. Это непросто и тяжело, но все эти перелёты и перемещения ради спорта и результата. Если партнёр есть там, то она туда и едет.



В России, конечно, можно найти себе партнёра. Страна большая, школ много. Гораздо больше, чем в Германии или Финляндии. Но это всё индивидуально, много фигуристов, а тот, который нужен, нашёлся в США. Это очень сложно для неё самой, но есть желание продолжать, посмотрим, чем это закончится», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».