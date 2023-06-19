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Бывшая российская фигуристка рассказала о переезде в США

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова рассказала о переезде в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая российская фигуристка рассказала о переезде в США
© Lenta.ru

Спортсменка заявила, что не сразу решилась приехать в страну для продолжения карьеры с американским фигуристом Мишей Митрофановым. Она подчеркнула, что хотела продолжать карьеру, поэтому решила пробовать все возможные варианты.

«Миша для меня самый лучший партнер», — добавила Ефимова.

Ефимова родилась в Финляндии, затем представляла Россию в паре с Александром Коровиным. Вместе с ним она стала чемпионкой Универсиады-2019. Через два года фигуристка встала в пару с немцем Рубеном Бломмартом и выступала за Германию. О переходе в сборную США Ефимова сообщила 18 июня.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.

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