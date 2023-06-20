Романа Костомарова готовят к протезированию

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже больше пяти месяцев находится в больнице, и многие неравнодушные продолжают сопереживать и следить за новостями о том, как продвигается его лечение. Поэтому «Спорт День за Днем» собрал последнюю информацию о состоянии фигуриста. В конце мая телеграм-канал SHOT сообщил, что Костомарову якобы не помогают занятия с психологом и он находится в глубочайшей депрессии. Но его близкий друг, хореограф Илья Авербух, призвал не верить в подобные сообщения.

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«С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе», – заявил Авербух ТАСС.

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Он подчеркнул, что каждый день рядом с Романом находится его супруга Оксана Домнина. Это для него очень важно и является большой поддержкой. Еще один друг Костомарова, тренер Александр Жулин, в эфире шоу «На два слова» рассказал о первом звонке Романа после произошедшего. По его словам, друг сказал ему: «Сань, я справлюсь». Жулин же в свою очередь заверил, что готов взять его к себе на работу в любой роли. Захочет работать тренером – будет работать тренером.

«Ромке надо помогать. Но главное, чтобы он сам себе помог, придумал себе план жизни дальнейшей. Потому что такое разделение произошло – до и после. Есть Оксана, есть дети, есть много людей, которые готовы помочь. И Матыцин, и, я уверен, Путин, и кто угодно. Рома не пропадет, все будет хорошо», – сказал Жулин.

Также в конце мая разразился небольшой скандал. Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев заявил, что Костомаров поплатился за свои действия – лечение нырянием в прорубь (отец фигуриста опроверг эту информацию) – и что его история не вызывает у него особого сочувствия. На эти слова отреагировал Жулин. Он сказал, что не понимает, как можно делать такие заявления, не зная, как все было на самом деле. Через несколько дней источник сообщил ТАСС, что в рамках подготовки к протезированию Роману провели операцию на ногах. Он также добавил, что у Костомарова присутствуют перепады настроения, но о депрессии речи не идет.

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее», – цитирует прославленного тренера Татьяну Тарасову Woman.ru.

В июне ТАСС опубликовал новость, что Костомаров пробудет в больнице минимум до конца лета. Как утверждает агентство, он прошел все подготовительные процедуры перед протезированием, а сейчас проходит реабилитацию после них. К самому протезированию приступят через две-три недели. «Его стремление выздороветь и жить впечатляет». Иностранцы поддерживают Романа Костомарова Иностранные фигуристы, тренеры и функционеры никак не комментируют ситуацию с Костомаровым. Но недавно первым высказался бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян.

«Я очень давно знаком с Ромой, с тех пор, когда он еще выступал на соревнованиях как спортсмен. Он выдающийся фигурист. Все тяжести, которые произошли с ним, он осилит и переживет. Он очень, очень сильный. Я очень надеюсь на Рому», – цитирует Варданяна Metaratings.