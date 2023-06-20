«Известия»: Костомаров отказался от сеансов с психологом
«Известия» утверждают, что фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологом, хотя врачи подчеркивали важность консультаций для психологического восстановления.
По данным газеты, Костомаров прошел лишь несколько сеансов психотерапии весной.
С января 2023 года Роман Костомаров находится в больнице, он попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.
16 февраля главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что у Костомарова начинает восстанавливаться работа функции почек, он самостоятельно дышит, но «делать какие-либо прогнозы невозможно» и ситуация может измениться.
По словам Проценко, выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. СМИ писали, что Костомаров перенес ампутации, но эту информацию официально не подтверждали.
8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».