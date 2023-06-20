$83.99+0.3491.80+0.16

«Известия»: Костомаров отказался от сеансов с психологом

«Известия» утверждают, что фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологом, хотя врачи подчеркивали важность консультаций для психологического восстановления.

По данным газеты, Костомаров прошел лишь несколько сеансов психотерапии весной.

С января 2023 года Роман Костомаров находится в больнице, он попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что спортсмен находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

Костомарова не выпишут из больницы еще несколько месяцев

16 февраля главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что у Костомарова начинает восстанавливаться работа функции почек, он самостоятельно дышит, но «делать какие-либо прогнозы невозможно» и ситуация может измениться.

По словам Проценко, выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. СМИ писали, что Костомаров перенес ампутации, но эту информацию официально не подтверждали.

8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители