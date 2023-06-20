Навка рассказала о состоянии фигуриста Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров каждый день делает упражнения, в его состоянии есть положительная динамика. Об этом во вторник ТАСС рассказала его бывшая партнерша, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

13 июня источник ТАСС сообщил, что Костомаров проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое начнется через две-три недели.

"Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет", - сказала Навка.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.