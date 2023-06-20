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Спортсменка Аделина Сотникова снялась в купальнике

Фигуристка Аделина Сотникова показала спортивную фигуру в купальнике через полгода после родов. Снимками она поделилась в социальных сетях. Спортсменка Аделина Сотникова снялась в черно-белом купальнике на пляже у моря.

Фигуристка Аделина Сотникова показала фигуру в купальнике через полгода после родов
© Газета.Ru

Модель подчеркнула спортивный пресс и ноги фигуристки.

Спортсменка 30 октября 2022 года стала матерью. Фигуристка скрывала свою беременность вплоть до родов, а потом сама сообщила поклонникам о появлении первенца на свет.

О семейной жизни спортсменка практически ничего не рассказывает, и она недавно призналась, что родила сына Адриана от теннисиста Дмитрия Попко. Знаменитость говорила подписчикам, что после появления ребенка на свет тренировалась через боль, чтобы быстрее вернуться на лед.

По словам олимпийской чемпионки, пока у нее мышцы в "ужасном состоянии", но жизни без фигурного катания она не представляет. И она благодарна возлюбленному за понимание и помощь с сыном, когда она занимается восстановлением.

Ранее сообщалось, что Аделина Сотникова перестала скрывать отца своего ребенка.

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