$84.25+0.0192.00-0.07

Фигуристы Тютюнина и Багин завершили совместные выступления

Фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин, соревнующиеся в танцах на льду, приняли решение завершить совместные выступления. Об этом ТАСС в четверг рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.

Фигуристы Тютюнина и Багин завершили совместные выступления
© ТАСС

"Тютюнина и Багин приняли решение завершить совместные выступления. Соня осталась в нашей группе, сейчас она в поиске партнера, а Андрей решения продолжать или закончить пока не принял", - сказал Жулин.

Тютюниной 20 лет, ранее ее партнером был Александр Шустицкий. В 2020 году они стали вторыми на юношеской Олимпиаде, а в сезоне-2021/22 выиграли этап юниорского Гран-при в Австрии и бронзу этапа юниорского Гран-при в Словакии. Багину 26 лет, в сезоне-2021/22 он в дуэте с Аннабель Морозовой занял пятое место на Гран-при США и четвертое - на чемпионате России. Тютюнина и Багин выступали вместе с мая 2022 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители