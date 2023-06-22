Помощница Тарасовой прокомментировала новости об обмороке

Помощница Татьяны Тарасовой прокомментировала новости об обмороке
Ассистентка тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой опровергла информацию об обмороке и вызванной тренеру скорой помощи. Об этом сообщает «360».
«У нас все отлично», - заявила помощница Тарасовой
22 июня Telegram-канал Mash сообщил, что 76-летняя Тарасова обратилась к врачам после потери сознания.
Mash утверждал, что тренер почувствовала себя плохо, у нее заболела голова, а затем она потеряла сознание.
По данным канала, с 8 июня тренер обращалась к врачам несколько раз.
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