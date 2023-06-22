$84.25+0.0192.00-0.07

Помощница Татьяны Тарасовой прокомментировала новости об обмороке

Ассистентка тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой опровергла информацию об обмороке и вызванной тренеру скорой помощи. Об этом сообщает «360».

Помощница Тарасовой прокомментировала новости об обмороке
© РИА Новости

«У нас все отлично», - заявила помощница Тарасовой

22 июня Telegram-канал Mash сообщил, что 76-летняя Тарасова обратилась к врачам после потери сознания.

Mash утверждал, что тренер почувствовала себя плохо, у нее заболела голова, а затем она потеряла сознание.

По данным канала, с 8 июня тренер обращалась к врачам несколько раз.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители