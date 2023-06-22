Помощница Тарасовой прокомментировала новости об обмороке

Ассистентка тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой опровергла информацию об обмороке и вызванной тренеру скорой помощи. Об этом сообщает «360».

«У нас все отлично», - заявила помощница Тарасовой

22 июня Telegram-канал Mash сообщил, что 76-летняя Тарасова обратилась к врачам после потери сознания.

Mash утверждал, что тренер почувствовала себя плохо, у нее заболела голова, а затем она потеряла сознание.