Объявлено, когда будет рассмотрено допинговое дело Камилы Валиевой

"Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.