Авербух высказался о политической ситуации в России

Хореограф и продюсер Илья Авербух в своем Telegram-канале высказался о политической ситуации внутри России.
"Сергей Бодров сказал важные и истинные слова, которые как никогда актуальны в наше непростое время. Сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. История уже знает примеры, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям в стране", — написал Авербух.
Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле его войск и пообещал принять ответные меры. В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности.
Ранее агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался о будущем своего клиента на фоне политической ситуации в России.