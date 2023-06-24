Авербух высказался о политической ситуации в России

"Сергей Бодров сказал важные и истинные слова, которые как никогда актуальны в наше непростое время. Сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизацию внутри нашей Родины. История уже знает примеры, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям в стране", — написал Авербух.