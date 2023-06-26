ISU прояснил позицию по делу Валиевой

Позиция Международного союза конькобежцев (ISU) по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой остается неизменной, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.

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Апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Валиевой ранее были объединены в одно производство. В четверг стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил закрытые слушания с участием представителей всех сторон на 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.

— ISU считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, и такая защита не может быть обеспечена за счет освобождения молодых спортсменов от санкций. Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении в CAS, ISU не может давать дальнейших комментариев, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе ISU.

Валиева на Олимпиаде 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.