В ОКР не ждут справедливости по делу Валиевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на назначение новых дат слушаний по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Матч ТВ». Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил закрытые слушания с участием представителей всех сторон на 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.

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«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — сказал Поздняков.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил.