Фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео с протезами на ногах из больницы, передает Telegram-канал «112». На кадрах спортсмен тренируется на велотренажере. По данным канала, фигуристу сделали временные протезы, но специалисты уже заказали индивидуальные и современные.

«112» сообщает, что Костомарова не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров рассказал, что Костомарову предстоит еще долгий путь к выздоровлению, несмотря на то что фигурист впервые с момента госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Врач выразил надежду, что спортсмен самостоятельно вышел на связь с подписчиками. В своем посте 8 мая Костомаров поблагодарил всех, кто его поддерживал, добавив, что впереди ждет много трудностей, но он с ними справится.