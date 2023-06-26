Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ох уже не просто это все. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше», — подписал он публикацию.

На кадрах спортсмен тренируется в протезах на велотренажере. По информации канала, Костомарова не будут выписывать из больницы до стабилизации его эмоционального состояния.

Сейчас фигуристу сделали временные протезы, однако специалисты уже заказали индивидуальные. Кроме того, в Москву приезжали немецкие врачи, которые консультировали олимпийского чемпиона по их использованию.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Спортсмена госпитализировали с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки. Также СМИ сообщали, что Костомаров перенес микроинсульт.