Семенович отреагировала на видео тренировки Костомарова с протезами

Российская певица, телеведущая и актриса Анна Семенович отреагировала на видео тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Горжусь тобой, Ром. Ты крутой», — написала Семенович.

До начала карьеры певицы россиянка была фигуристкой, с 1999 по 2000 год она выступала в танцах на льду в дуэте с Костомаровым. Спортсмены завоевали серебро на чемпионате России.

26 июня Костомаров показал видео тренировки в больнице. На кадрах 46-летний спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, которые позже заменят на индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультаций по их использованию в клинику приезжали специалисты из Германии.