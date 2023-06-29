Врач назвал восстановление Костомарова настоящим медицинским чудом

Восстановление олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова можно назвать настоящим медицинским чудом. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.

29 июня Костомаров опубликовал новое видео, на котором он проводит тренировку после ампутации конечностей. В этот раз спортсмен показал себя в полный рост.

"С такими осложнениями шансы на благополучный исход были крайне малы. Это была очень индивидуальная реакция организма на инфекции, и как показывает практика, большинство пациентов не смогли сопротивляться распространению инфекции по организму. Конечно, врачи сделали невозможное и вытащили Романа. Но и сам Костомаров большой молодец — смог выстоять и не упасть духом", - заявил Авербах.

26 июня Костомаров впервые опубликовал видео, на котором показал тренировки на велотренажере с протезами на ногах.

Олимпийский чемпион находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках.