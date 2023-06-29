Фигурист Ковалев рассказал об особенностях ОФП одиночников

— В чем отличия ОФП у одиночников? Расскажу, как это происходит в нашей группе. Мы делаем чуть чуть больше, чем девушки, — берем бóльшие веса, бежим дольше либо на бóльшие расстояния, работаем в масках, с грифами, занимаемся на специальных тренажерах. Например, это может быть гребля или мы толкаем тяжелые плиты. Работаем на закрепление мышечного каркаса, чтобы во время исполнения четверного или любого другого прыжка можно было себя удержать и быть спокойным за то, что твое тело выдержит эту нагрузку, — сказал Ковалев «Чемпионату».