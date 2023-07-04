Фигурист Митрофанов рассказал о новой партнерше

Американский фигурист Миша Митрофанов в интервью «Матч ТВ» похвалил свою новую партнершу Алису Ефимову.

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Ефимова 18 июня сообщила «Матч ТВ», что ее новым партнером станет Митрофанов.

— Почему встал в пару именно с Алисой Ефимовой?

— Я познакомился с Алисой, еще когда она работала с Тамарой Москвиной в Петербурге. Мы тренировались там три недели с бывшей партнершей. Когда узнал, что их пара с Рубеном [Бломмартом] распалась, написал в мессенджере, предложил попробовать встать в пару со мной.

Алиса — классная, хорошо катается. Адаптация займет время, в июле будет только месяц, как мы начали работать вместе. Однако у нас хорошая коммуникация, оба говорим по русски, тренеры также русскоговорящие.

— До этого не думал над другими партнершами?

— Были и другие варианты, но Алиса лучше всех подходила по нашим данным — тело, рост. Мы быстро собрались, и пока все неплохо получается, сразу почувствовали друг друга.

— Помогал ей с адаптацией?

— Да, помогаю как могу. Алиса — большая молодец, самостоятельный человек, только уважение по отношению к ней, — заявил Митрофанов в интервью «Матч ТВ».