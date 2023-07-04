Фигурист Митрофанов рассказал о новой партнерше

Фигурист Митрофанов — о новой партнерше: «Ефимова классная, хорошо катается»
Американский фигурист Миша Митрофанов в интервью «Матч ТВ» похвалил свою новую партнершу Алису Ефимову.
Ефимова 18 июня сообщила «Матч ТВ», что ее новым партнером станет Митрофанов.
— Почему встал в пару именно с Алисой Ефимовой?
— Я познакомился с Алисой, еще когда она работала с Тамарой Москвиной в Петербурге. Мы тренировались там три недели с бывшей партнершей. Когда узнал, что их пара с Рубеном [Бломмартом] распалась, написал в мессенджере, предложил попробовать встать в пару со мной.
Алиса — классная, хорошо катается. Адаптация займет время, в июле будет только месяц, как мы начали работать вместе. Однако у нас хорошая коммуникация, оба говорим по русски, тренеры также русскоговорящие.
— До этого не думал над другими партнершами?
— Были и другие варианты, но Алиса лучше всех подходила по нашим данным — тело, рост. Мы быстро собрались, и пока все неплохо получается, сразу почувствовали друг друга.
— Помогал ей с адаптацией?
— Да, помогаю как могу. Алиса — большая молодец, самостоятельный человек, только уважение по отношению к ней, — заявил Митрофанов в интервью «Матч ТВ».
Ефимова родилась в Финляндии, где начинала карьеру в качестве одиночницы. С 2014 года выступала за Россию в паре с Александром Коровиным, в 2020 году перешла в сборную Германии и встала в пару Рубеном Бломмартом. В марте текущего года после чемпионата мира Бломмарт объявил о завершении карьеры.