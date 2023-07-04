Костомаров опубликовал новое видео тренировок в больнице

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров во вторник опубликовал третье видео из больницы на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В новом видео Костомаров занимается на беговой дорожке, а также делает упражнения с утяжелителями на руках. "Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", - написал спортсмен.

Ранее Костомаров опубликовал два видео, на которых делал упражнения на велотренажере и поднимался по лестнице. 27 июня источник сообщил ТАСС, что Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.