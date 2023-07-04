Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео с процессом своей реабилитации. На записи он занимается на беговой дорожке и выполняет различные упражнения.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни…» - так подписал видео Костомаров.

С января 2023 года олимпийский чемпион находится в больнице. Он попал в реанимацию с пневмонией, сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

В феврале главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».