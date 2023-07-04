Фигуристка Кавагути рассказала, зачем она получила российское гражданство

Фигуристка Кавагути: получила российский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной
Фигуристка Юко Кавагути, выступавшая в парном катании с Александром Смирновым, рассказала в подкасте «Произвольная программа» на сайте 1tv.ru, что получила российский паспорт, чтобы ее жизнь была интересной.
«Я получила российский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. Не ради Олимпиады. А в России моя жизнь пока интересная. В Японии как-то все аккуратно, удобно. Слишком удобно», — сказала Кавагути.
Кавагути отказалась от японского гражданства в 2008 году, так как закон этой страны не допускает двойного гражданства.
Кавагути является двукратной чемпионка Европы. На чемпионатах мира она дважды завоевывала бронзу.
В 2010 году петербургские садоводы назвали в честь Юко Кавагути новый сорт японского ириса.
В 2017 году пара объявила о завершении карьеры.