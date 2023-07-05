Фигуристка из Японии рассказала, от чего в России испытала шок

Чемпионка Европы в парном катании японка Юко Кавагути призналась, что первое время после переезда в Россию была шокирована туалетами. Ее слова передает РИА Новости.

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«Туалеты и вода. Было очень тяжело. Я с водой подружилась только через 10 лет», — сказала Кавагути.

Кавагути родилась и выросла в Японии. В 18 лет она перебралась в Америку, а через три года — в Россию. Девушка занималась под руководством Тамары Москвиной.

В 2006 году после выступления за сборные Японии и США, Кавагути встала в пару с Александром Смирновым, с которым они на международных соревнованиях представляли Россию. Вместе с ним она дважды выиграла чемпионат Европы и столько же раз — бронзовые награды чемпионатов мира.

В 2008 году фигуристка подала прошение о принятии российского гражданства, которое в том же году было удовлетворено. Кавагути окончила Санкт-Петербургский государственный университет.