Жулин высказался о болезни Костомарова

«Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента.



Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы он продолжал кататься, ему вкололи противовоспалительное.



Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной.



Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния», — рассказал Жулин в эфире канала «Россия 1».