Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер

"Ушел человек, который очень многое сделал для фигурного катания в стране, в Москве, построил несколько катков, дал возможность заниматься тысячам детей и достигать высоких результатов сборной, - сказал Коган. - Человек потрясающей стойкости, профессионал в области управления, а также в отношениях с людьми. Сложно подобрать слова. Можно пожелать только мужества и стойкости родным и близким. Мы сожалеем об этой огромной утрате".