Тарасова отреагировала на слова Сотниковой о положительном допинг-тесте в 2014 году

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии Sport24 заявила, что ей ничего неизвестно о положительной допинг-пробе фигуристки Аделины Сотниковой .

«Мне ничего об этом неизвестно. Думаю ли я, что это правда? Я не думаю. Это такие вещи, которые надо знать. Спрашивайте у Буяновой.

Аделина сказала об этом в интервью? Ну а мне что? Мне она не говорила», — сказала Тарасова.

Сотникова в интервью на YouTube-канале «Татарка FM» рассказала о своей положительной допинг-пробе в 2014-м году. По ее словам, ее должны были судить, однако затем проба «Б» дала отрицательный результат, и она была оправдана.