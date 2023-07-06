РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге

Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) сообщило, что не подтверждает информацию о том, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещённые препараты. Ранее, в одном из недавних интервью, Сотникова призналась о положительной допинг-пробе после Олимпийских игр 2014 года.

«В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг», – сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Сотникова стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также она является двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей юношеского чемпионата мира и четырёхкратной чемпионкой России. В 2020 году Сотникова объявила о завершении карьеры.