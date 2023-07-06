Роман Костомаров выписался из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 6 июля сообщил, что его выписали из больницы. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами.

«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», - так он подписал ролик (орфография и пунктуация автора сохранены).

Костомаров поблагодарил команду главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, подчеркнув, что они «сделали невозможное».

Олимпийский чемпион находился в больнице с января 2023 года. Он попал в реанимацию с пневмонией.

В феврале Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.

8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».