Роман Костомаров выписался из больницы
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 6 июля сообщил, что его выписали из больницы. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами.
«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак», - так он подписал ролик (орфография и пунктуация автора сохранены).
Костомаров поблагодарил команду главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, подчеркнув, что они «сделали невозможное».
Олимпийский чемпион находился в больнице с января 2023 года. Он попал в реанимацию с пневмонией.
В феврале Проценко рассказал «АиФ», что выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц.
8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой».
СМИ писали, что Костомаров перенес ампутации, но сначала эту информацию официально не подтверждали. В конце июня он опубликовал первое видео из больницы, на котором были показаны протезы.