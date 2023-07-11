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Фигуристку Валиеву включили в новые международные пулы допинг-тестирования

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева вошла в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС со вторника.

Фигуристку Валиеву включили в новые международные пулы допинг-тестирования
© ТАСС

Из фигуристов в новые пулы тестирования ISU, кроме Валиевой, включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - парное катание), а также Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (все - одиночное катание). Мишина, Галлямов, Бойкова, Козловский и Валиева входили в международные пулы тестирования в сезоне-2022/23. Выбыли из пулов Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анна Щербакова и Александра Трусова (все - одиночное катание).

Вместе с восьмикратным победителем чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым в пулы ISU также вошли Ангелина Голикова, планирующая выступать за Казахстан Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Константина Ивлиева и Екатерину Константинову.

Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2023/24 вошли 20 россиян, в прошлом сезоне их было 25.

Спортсмены, включенные в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.

Фигурное катание, Елизавета Голубева, Софья Акатьева, Александр Галлямов, Камила Валиева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Петр Гуменник, Александра Бойкова, Евгений Семененко, Константин Ивлиев, Евгения Лаленкова, Виктория Синицына, Руслан Мурашов, Никита Кацалапов, Ангелина Голикова, Семен Елистратов, Руслан Захаров, Анастасия Мишина, Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова, Екатерина Константинова, Анна Щербакова, Сергей Трофимов, Ирина Кузнецова, Владимир Морозов