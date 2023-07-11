Фигуристку Валиеву включили в новые международные пулы допинг-тестирования

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристов Камила Валиева вошла в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС со вторника.

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Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2023/24 вошли 20 россиян, в прошлом сезоне их было 25.