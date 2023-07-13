В Татарстане откроют школу Загитовой

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что в регионе появится школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
«Мы полностью участвуем в данном проекте. Алина уже приезжала, наметили дорожную карту, согласуем техническое задание по центру, подыскиваем участок, параллельно занимаемся юридическими моментами. Мы находимся в консультации, в каком виде всё это можно сделать. Возможно, это будет государственно-частное партнёрство.
Мы хотим собрать юридическую схему к концу 2023 года. Можем запустить не на новом объекте, а на базе уже существующего Дворца спорта», — цитирует Леонова «Матч ТВ».
Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Она опередила соотечественницу Евгению Медведеву.