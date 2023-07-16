Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования.

«Идем дальше», — подписал 46-летний спортсмен ролик.

На кадрах Костомаров занимается на беговой дорожке, делает упражнения для подкачки рук, выполняет скручивания. На его ногах установлены протезы.

15 июля Костомаров, которого выписали из больницы 6 июля, опубликовал фото с семьей. На снимке спортсмен запечатлен вместе с женой Оксаной Домниной, дочерью Анастасией и сыном Ильей.