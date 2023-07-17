Фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры

"Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры танцоров на льду. Мы гордимся нашими достижениями и дорожим воспоминаниями. После многих лет тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Принятие конца этой главы нашей жизни означает признание поддержки, которую мы получали от наших тренеров, болельщиков на протяжении всего нашего пути. Эта часть жизни навсегда останется с нами", - написала Загорски.