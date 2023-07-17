Фигуристы Загорски и Гурейро объявили о завершении карьеры
Серебряные призеры чемпионата России 2021 года по фигурному катанию в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили спортивную карьеру. Об этом в понедельник написала Загорски в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Сегодня мы хотим официально объявить об окончании нашей соревновательной карьеры танцоров на льду. Мы гордимся нашими достижениями и дорожим воспоминаниями. После многих лет тяжелой работы и бесчисленных часов тренировок мы приняли решение уйти. Принятие конца этой главы нашей жизни означает признание поддержки, которую мы получали от наших тренеров, болельщиков на протяжении всего нашего пути. Эта часть жизни навсегда останется с нами", - написала Загорски.
Загорски 28 лет, Гурейро 32 года, они выступали в дуэте с 2014 года. Фигуристы являются призерами этапов Гран-при, в сезоне-2020/21 они стали вторыми на чемпионате России, также на счету дуэта две бронзовые медали чемпионатов страны. Загорски и Гурейро являются участниками Олимпийских игр в Пхёнчхане.