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Федерация фигурного катания РФ перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина

Федерация фигурного катания на коньках России компенсировала Центру спортивной подготовки сборных команд России затраты на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Об этом сообщил глава ЦСП Георгий Брюсов.

Федерация фигурного катания РФ перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина
© РИА Новости

«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона 2022/2023 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — приводит слова Брюсова телеграм-канал ЦСП.

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