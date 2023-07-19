Российская фигуристка ответила хейтерам неприличным жестом

Российская фигуристка ответила хейтерам ее внешности неприличным жестом
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, на своей странице в социальных сетях опубликовала видео, в котором отреагировала на критику со стороны подписчиков.
Спортсменка стала блондинкой, из-за чего пользователи начали оставлять негативные комментарии. В ответ на это Худайбердиева выложила видео, в котором показывает средний палец, вероятно, адресуя этот жест критикующим ее подписчикам.
Худайбердиева и Базин завоевали золото на чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Красноярске, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов.
Спортсмены выступают вместе с 2020 года. Ранее Егор Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым.