Российская фигуристка ответила хейтерам неприличным жестом

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, на своей странице в социальных сетях опубликовала видео, в котором отреагировала на критику со стороны подписчиков.

© Газета.Ru

Спортсменка стала блондинкой, из-за чего пользователи начали оставлять негативные комментарии. В ответ на это Худайбердиева выложила видео, в котором показывает средний палец, вероятно, адресуя этот жест критикующим ее подписчикам.

Худайбердиева и Базин завоевали золото на чемпионате России, прошедшем в конце декабря в Красноярске, несмотря на два падения партнерши, после чего подверглись критике от болельщиков и экспертов.