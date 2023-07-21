Агент Малинина сообщил, что фигурист будет участвовать в шоу в Японии

— Мы сейчас в Японии, до 5 августа будем участвовать в шоу. После этого будем дорабатывать произвольную программу, — сказал Закарян «Матч ТВ».

18 летний Малинин занял третье место на чемпионате мира в Японии, который прошел в марте. Спортсмен исполнил шесть четверных прыжков в произвольной программе. Американец стал первым спортсменом, чисто выполнившим четверной аксель на чемпионатах мира. Малинин родился в США в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они выступали на союзных и российских турнирах, позже представляли Узбекистан.