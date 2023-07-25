Фигурист Мозгов рассказал о причинах тяжелой болезни

«В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки, и я не мог ходить примерно неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретенная в связи с травмами. Почему я так долго о ней не знал? Наверное, высокий болевой порог. А так, эта болезнь не лечится. Я на постоянной основе пью 6-8 таблеток в день, чтобы держать себя в форме.



Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я всё равно стараюсь вести активный образ жизни, помимо того, что тренирую, еще участвую в веломарафонах", — сказал Мозгов в интервью «РИА Новости».