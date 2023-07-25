Жулин рассказал о взятках судьям в фигурном катании

«Существуют методы поощрения судей во всем мире, конечно же. Опять же – это недоказуемо, но оно существует.



Потому что и российские судьи, и страны соцлагеря бывшие, страны СНГ – они не жируют. И если сделать им неплохое предложение, особенно если твоя пара, ну или одиночник или кто-то еще, хорошо при этом катаются, то, думаю, такие варианты исключать нельзя.



Нормально ли это? Ну если другие поощряют, а я не буду поощрять – я заведомо себя ставлю в проигрышное положение.



Но я не говорил, что я это делаю. Я говорю, что это... Гипотетический пример. Просто у того, кто поощряет, у него выигрышное положение. Я рассуждаю просто. Вы же умный человек», – рассказал Жулин в интервью Александру Добровинскому.