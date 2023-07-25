Жулин: когда Валиева выступала на Олимпиаде, украинцы даже не похлопали

«Была последняя Олимпиада в Пекине. Там Камила Валиева каталась. Рядом с нами в командных соревнованиях сидели американцы и украинцы. После её выступления все американцы встали и аплодировали стоя. Украинцы все сидели, даже никто не похлопал. Видимо, был приказ оттуда.



Это выглядело ужасающе. Они сами себя подставили. Когда гениальное выступление гениального человека, то какая разница, откуда ты? Когда спорт так политизирован, это ужасно», — сказал Жулин на YouTube-канале Александра Добровинского.