Александр Жулин: когда Валиева выступала на Олимпиаде, украинцы даже не похлопали
Известный российский тренер Александр Жулин предположил, что украинским спортсменам запретили аплодировать российской фигуристке Камиле Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Там Валиева завоевала золото в командном первенстве, а в индивидуальных соревнованиях показала лишь 4-й результат.
«Была последняя Олимпиада в Пекине. Там Камила Валиева каталась. Рядом с нами в командных соревнованиях сидели американцы и украинцы. После её выступления все американцы встали и аплодировали стоя. Украинцы все сидели, даже никто не похлопал. Видимо, был приказ оттуда.
Это выглядело ужасающе. Они сами себя подставили. Когда гениальное выступление гениального человека, то какая разница, откуда ты? Когда спорт так политизирован, это ужасно», — сказал Жулин на YouTube-канале Александра Добровинского.