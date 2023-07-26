Российский фигурист ответил на вопрос, какое правило в регламенте соревнований ему не нравится

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что нет такого правила в регламенте соревнований, который бы ему не нравился, передает Legalbet.
«Есть ли пункт правил соревнований в фигурном катании, который мне не нравится? Не могу сказать. Если именно брать регламент, то у меня такого нет. Что касается регламента, то он довольно давно и успешно работает», — сказал Траньков.
Траньков выступал в спортивных парах. Большего успеха он добился с Татьяной Волосожар: пара выиграла Олимпийские игры — 2014 в личном зачете и командном турнире, а также четырежды фигуристы становились чемпионами Европы. Также спортсмены — чемпионы мира 2013 года, трижды они выигрывали национальное первенство.
После завершения спортивной карьеры Траньков начал работать тренером, он работает со спортивным дуэтом Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Ранее в коттеджном поселке сгорела баня олимпийского чемпиона Транькова.