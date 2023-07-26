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Российский фигурист Траньков заявил, что не менял бы регламент соревнований

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что нет такого правила в регламенте соревнований, который бы ему не нравился, передает Legalbet.

Российский фигурист ответил на вопрос, какое правило в регламенте соревнований ему не нравится
© РИА Новости

«Есть ли пункт правил соревнований в фигурном катании, который мне не нравится? Не могу сказать. Если именно брать регламент, то у меня такого нет. Что касается регламента, то он довольно давно и успешно работает», — сказал Траньков.

Траньков выступал в спортивных парах. Большего успеха он добился с Татьяной Волосожар: пара выиграла Олимпийские игры — 2014 в личном зачете и командном турнире, а также четырежды фигуристы становились чемпионами Европы. Также спортсмены — чемпионы мира 2013 года, трижды они выигрывали национальное первенство.

После завершения спортивной карьеры Траньков начал работать тренером, он работает со спортивным дуэтом Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Ранее в коттеджном поселке сгорела баня олимпийского чемпиона Транькова.

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