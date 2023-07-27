Татьяна Навка заявила о готовности к сотрудничеству с Евгенией Медведевой

«Конечно, Евгения — выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка. И, если у неё возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show — это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звёзды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти», — приводит слова Навки ТАСС.