МВД Литвы призывает лишить гражданства фигуристку Дробязко

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту Гитанасу Науседе лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за ее участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению членов сейма, действия Дробязко представляют угрозу национальной безопасности Литвы. В заявлении МВД отмечается, что Дробязко поддерживает тесные связи с Навкой и участвует в ее постановках, которые «способствуют формированию образа России как великой страны».

В ведомстве добавили, что в порядке исключения человек, получивший литовское гражданство, может быть лишен его за поддержку государства, которое угрожает интересам безопасности Литвы.

Напомним, ранее в Литве уже поднимался вопрос о лишении Дробязко гражданства. В августе 2022 года глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает инициативу по лишению гражданства фигуристки за ее участие в шоу Навки.