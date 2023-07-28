МВД Литвы призывает лишить гражданства фигуристку Дробязко
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту Гитанасу Науседе лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за ее участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению членов сейма, действия Дробязко представляют угрозу национальной безопасности Литвы. В заявлении МВД отмечается, что Дробязко поддерживает тесные связи с Навкой и участвует в ее постановках, которые «способствуют формированию образа России как великой страны».
В ведомстве добавили, что в порядке исключения человек, получивший литовское гражданство, может быть лишен его за поддержку государства, которое угрожает интересам безопасности Литвы.
Напомним, ранее в Литве уже поднимался вопрос о лишении Дробязко гражданства. В августе 2022 года глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает инициативу по лишению гражданства фигуристки за ее участие в шоу Навки.
Позднее президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи в ледовом шоу «Лебединое озеро». Лишение наград фигуристов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «европейским хобби».