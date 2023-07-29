Костомаров показал видео новых тренировок

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенесший ряд ампутаций, активно занимается восстановлением физической формы. Видео тренировок опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

По данным агентства, Костомаров быстро прогрессирует и отмечает в беседах с журналистами, что два месяца назад ему представлялось нереальным достижение таких результатов в короткие сроки.

Ранее Костомаров рассказал, что стремится найти баланс в нынешней ситуации.

Спортсмен отметил также, что качается в зале как женщина, посчитавшая необходимым вернуть хорошую форму после родов.