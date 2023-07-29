Костомаров показал видео новых тренировок
Олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенесший ряд ампутаций, активно занимается восстановлением физической формы. Видео тренировок опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
По данным агентства, Костомаров быстро прогрессирует и отмечает в беседах с журналистами, что два месяца назад ему представлялось нереальным достижение таких результатов в короткие сроки.
Ранее Костомаров рассказал, что стремится найти баланс в нынешней ситуации.
Спортсмен отметил также, что качается в зале как женщина, посчитавшая необходимым вернуть хорошую форму после родов.
Ранее парламентарий Ирина Роднина предположила, что Костомаров сможет проявить себя не только как спортсмен, но и как руководитель. По ее мнению, фигурист мог бы возглавить соответствующую спортивную федерацию.