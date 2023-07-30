Психолог рассказал, о чем говорит активность Костомарова в соцсетях

«Безусловно, это его способ адаптации. Плюс он может посмотреть на себя со стороны и принять свое новое тело, которое он получил в результате болезни. Роман таким образом привыкает к новым реалиям. Хорошо, что он социализируется. Это говорит о его мощной силе воли и высоком уровне адаптивности. Он не впал в депрессию, не поник в тревожных мыслях, не думает о себе в уменьшительном плане. Роман принимает новую самоидентификацию», — сказал Фомин.