Психолог рассказал, о чем говорит активность Костомарова в соцсетях

Евгений Фомин, психолог медицинского штаба ПФК ЦСКА, объяснил активную деятельность фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях. Его слова передает «Матч ТВ».
«Безусловно, это его способ адаптации. Плюс он может посмотреть на себя со стороны и принять свое новое тело, которое он получил в результате болезни. Роман таким образом привыкает к новым реалиям. Хорошо, что он социализируется. Это говорит о его мощной силе воли и высоком уровне адаптивности. Он не впал в депрессию, не поник в тревожных мыслях, не думает о себе в уменьшительном плане. Роман принимает новую самоидентификацию», — сказал Фомин.
В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. Он регулярно занимается в тренажерном зале и собирает восторженные комментарии подписчиков.
Ранее Костомаров сообщил о прогрессе в своих тренировках.