Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко

Выступающая за Польшу фигуристка Екатерина Куракова, которая уроженкой России, продолжит тренироваться у Ангелины Туренко, к которой перешла два месяца назад, при этом Брайан Орсер будет поддерживать спортсменку, сообщила в соцсетях Польская ассоциация фигурного катания.

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Ранее Куракова опубликовала фото с Орсером, под руководством которого тренировалась в 2018-2021 года, что вызвало много вопросов.

Куракова рассказала, что обе её программы на новый сезон уже готовы. Короткую поставил Иван Ригини, а произвольную — Бенуа Ришо, сообщает Poinformowani.pl. Именно отшлифовать эти постановки Екатерина и ездила в Канаду к Орсеру.