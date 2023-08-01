Легендарный тренер объяснил отказ работать с фигуристками-россиянками

«А российских спортсменов очень долго и терпеливо растят, ведут за руку. И тут вдруг приходишь ты и хочешь как бы все начать с нуля... Да какой бы ты ни был замечательный тренер, пусть даже с советским бэкграундом – то есть представляющий в общих чертах, как это все работает. Ну или даже ты очень хороший иностранный тренер – но нет, не выйдет», - заявил он.