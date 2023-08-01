Легендарный тренер объяснил отказ работать с фигуристками-россиянками
Знаменитый советский и американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян пояснил в интервью Sports.ru, почему не работает со спортсменами из России, несмотря на то, что подобные предложения были.
Арутюнян живет в США и среди его воспитанников знаменитые Мишель Кван, Саша Коэн, Эшли Вагнер, Нэйтан Чен.
По словам тренера, варианты взять россиян у него были, но в данном случае он придерживается достаточно жесткой позиции.
«Я уверен, что российских фигуристов можно брать только с согласия и благословения федерации. И работать с ней в связке. Русская федерация невероятно много вкладывает в их становление как спортсменов и в какой-то степени имеет право диктовать что-то своим фигуристам. Российские спортсмены фактически живут на всем готовом», - пояснил он.
Рафаэль Арутюнян отметил, что иностранные фигуристы «сами себе хозяева», они сами себя «сделали» и отвечают за себя также сами.
«А российских спортсменов очень долго и терпеливо растят, ведут за руку. И тут вдруг приходишь ты и хочешь как бы все начать с нуля... Да какой бы ты ни был замечательный тренер, пусть даже с советским бэкграундом – то есть представляющий в общих чертах, как это все работает. Ну или даже ты очень хороший иностранный тренер – но нет, не выйдет», - заявил он.
Тренер назвал весьма показательной в этом плане историю фигуристки Евгении Медведевой, у которой так и не получилось достичь серьезных результатов под руководством канадца Брайна Орсера.
«Он же вырос и работал совсем в другой системе. Он даже представить не мог, что на него может такое политься, что столько нюансов, подводных течений и сложностей. А я-то знаю стопроцентно, чего можно ждать. Поэтому и говорю, что все действия ваших фигуристов должны идти только по согласованию с федерацией», - констатировал он.
Евгения Медведева уехала в Канаду после того, как уступила коллеге по команде Алине Загитовой на Олимпиаде-2018, завоевав серебряную медаль. Позднее Медведева снова вернулась в Россию к тренеру Этери Тутберидзе.