Тутберидзе не смотрела дебют дочери за сборную Грузии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила , что не сумела посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис под флагом Грузии из за отсутствия трансляции турнира в США. Ее слова передает «Матч ТВ».
«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — сказала Тутберидзе.
1 августа Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли второе место в ритм танце на турнире Ice Dance International в американском Лейк Плэсиде. Пара набрала 74,35 балла.
Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. В сезоне-2022/23 дуэт не выступал на российских соревнованиях, что позволило им летом перейти в сборную Грузии.
О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход был официально подтвержден.
На чемпионате России — 2022 Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где стали 14-ми. В их активе победы на челленджере Warsaw Cup и финале Кубка России. Также пара дважды брала серебряные медали этапов Гран-при — в США и России.