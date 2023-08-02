Тутберидзе не смотрела дебют дочери за сборную Грузии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила , что не сумела посмотреть дебютное выступление дочери Дианы Дэвис под флагом Грузии из за отсутствия трансляции турнира в США. Ее слова передает «Матч ТВ».

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«Не смотрела выступление, потому что там трансляции нет. Поэтому и комментировать ничего не буду», — сказала Тутберидзе.

1 августа Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли второе место в ритм танце на турнире Ice Dance International в американском Лейк Плэсиде. Пара набрала 74,35 балла.

Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. В сезоне-2022/23 дуэт не выступал на российских соревнованиях, что позволило им летом перейти в сборную Грузии.

О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход был официально подтвержден.