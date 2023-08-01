Тарасова едко высказалась о паре Дэвис и Смолкина

Тренер по фигурному катанию Тарасова о Дэвис и Смолкине: у нас миллион таких пар
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что первое выступление за сборную Грузии танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не заслуживает ажиотажа, передает ТАСС.
«Я не буду следить на этом турнире только за Смолкиным и Дэвис. Кто они такие? Они мастера спорта? У нас миллион таких пар. Журналисты им делают такую паблисити, которую они не заслуживают», — сказала Тарасова.
Дэвис и Смолкин, которые ранее представляли на соревнованиях Россию, выступят 2 августа на соревнованиях Ice Dance International в США.
О смене спортивного гражданства спортсменов 4 июня сообщил американский журналист Дэвид Лис, и только на следующий день переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии был официально подтвержден.
На чемпионате России — 2022 Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где стали 14-ми. В их активе победы на челленджере Warsaw Cup и финале Кубка России. Также пара дважды брала серебряные медали этапов Гран-при — в США и России.